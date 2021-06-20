Азаренко и Соболенко победили в парном разряде на турнире в Берлине

Первый совместный титул лучших теннисисток Беларуси! Виктория Азаренко и Арина Соболенко побеждают на турнире в Берлине в парном разряде. В финальном поединке наш дуэт справился с первыми сеяными - американкой Николь Меличар и нидерландкой Деми Схюрс. Уступив в первой партии 4:6, Азаренко и Соболенко взяли реванш во второй - 7:5 и более чем уверенно справились с соперницами в решающей - 10:4.