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Азаренко и Соболенко победили в парном разряде на турнире в Берлине
Первый совместный титул лучших теннисисток Беларуси! Виктория Азаренко и Арина Соболенко побеждают на турнире в Берлине в парном разряде. В финальном поединке наш дуэт справился с первыми сеяными - американкой Николь Меличар и нидерландкой Деми Схюрс. Уступив в первой партии 4:6, Азаренко и Соболенко взяли реванш во второй - 7:5 и более чем уверенно справились с соперницами в решающей - 10:4.
Азаренко и Соболенко в паре сыграли впервые за два года. Сейчас этот тандем готовится к Олимпийским играм в Токио. И результат на турнире в столице Германии вселяет оптимизм перед главным стартом сезона.
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