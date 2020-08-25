Азаренко и Соболенко побеждают во втором круге турнира в Нью-Йорке

Радостные новости приходят к нам из Нью-Йорка, где сейчас проходит престижный турнир категории "Премьер" с призовым фондом около 2 миллионов долларов. Во втором круге выступали наши Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Есть две победы. Вначале экс первая ракетка мира разобралась с неудобной для себя соперницей француженкой Каролин Гарсией в двух сетах - 6:2, 7:6. Виктория могла гораздо проще выиграть этот поединок, при счете 5:3 она подавала на матч во второй партии, но оппонентка оказала достойное сопротивление. В 1/8 финала турнира Азаренко встретится также с представительницей Франции Ализе Корне. Она 60-ая ракетка мира. Белоруска выше на одну строчку в планетарном табеле. За свою историю девушки шесть раз пересекались в очном противостоянии. 100-процентный результат у Виктории.



Арине Соболенко пришлось поработать для победы в своем матче. Более двух часов потребовалось белоруске, чтобы одержать непростую викторию над американкой Кэтрин Беллис. Итоговый счет - 6:7, 6:3, 7:5. В третьем раунде первую ракетку страны ждет еще одна американка - Джессика Пегула. Она занимает 83-ое место в рейтинге WTA. Напомним, Арина 11-ая. Для девушек это будет первое очное противостояние.



