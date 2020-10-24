Азаренко и Соболенко поборются за выход в финал турнира в Остраве

Сразу две белорусские теннисистки в числечетырех претенденток на победу на турнире в чешской Остраве, престижныхсоревнований, призовой фонд которых более полумиллиона долларов. Вслед заВикторией Азаренко в полуфинал пробилась Арина Соболенко, которая уступила впервом сете испанке Саре Соррибес-Тормо, но затем взяла две партии подряд.Сегодняшняя соперница Соболенко - американка Дженнифер Брейди, начало в 13часов. Азаренко в 15 часов встретится с гречанкой Марией Саккари. "Беларусь5" ведет прямые трансляции с кортов Чехии.