Азаренко и Соболенко сегодня сыграют в финале парного разряда на турнире в Берлине

Виктория Азаренко и Арина Соболенко совсем скоро будут бороться за трофей на турнире серии WTA в Берлине в парном разряде. В соперницах у белорусского дуэта первые сеяные - американка Николь Меличар и нидерландка Деми Схюрс. В 13 часов прямая трансляция финального поединка начнется на "Беларусь 5".

