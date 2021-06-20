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Азаренко и Соболенко сегодня сыграют в финале парного разряда на турнире в Берлине

Виктория Азаренко и Арина Соболенко совсем скоро будут бороться за трофей на турнире серии WTA в Берлине в парном разряде. В соперницах у белорусского дуэта первые сеяные - американка Николь Меличар и нидерландка Деми Схюрс. В 13 часов прямая трансляция финального поединка начнется на "Беларусь 5".


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