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Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 финала турнира WTA в Дубае
Белорусские теннисистки успешно провели матчи 1/16 финала и прошли в следующую стадию турнира WTA-1000 в Дубае. Виктория Азаренко победила американку Аманду Анисимову. Потерпев поражение в первом сете - 4:6, белорусская спортсменка все же смогла отыграться - 6:4, 7:6. Победитель январского Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко уверенно побеждает Лорен Дэвис. Вторая ракетка мира отдала американке только один гейм - 6:1, 6:0. Напомним, что призовой фонд турнира - почти 3 миллиона долларов.
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