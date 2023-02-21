Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 финала турнира WTA в Дубае

Белорусские теннисистки успешно провели матчи 1/16 финала и прошли в следующую стадию турнира WTA-1000 в Дубае. Виктория Азаренко победила американку Аманду Анисимову. Потерпев поражение в первом сете - 4:6, белорусская спортсменка все же смогла отыграться - 6:4, 7:6. Победитель январского Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко уверенно побеждает Лорен Дэвис. Вторая ракетка мира отдала американке только один гейм - 6:1, 6:0. Напомним, что призовой фонд турнира - почти 3 миллиона долларов.