Азаренко против Бадосы на турнире WTA

Виктория Азаренко 4 января проведет свой стартовый матч на турнире WTA в австралийской Аделаиде. Белоруска сыграет с представительницей Испании -четвертой сеяной Паулой Бадосой. Для Виктории это принципиальная соперница. В финале Индиан-Уэллс - 2021 именно Бадоса не позволила Азаренко взять трофей. Теннисистки появятся на центральном корте ориентировочно в 13:00. Прямая трансляция на"Беларусь 5 интернет".