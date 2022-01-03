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Азаренко против Бадосы на турнире WTA
Виктория Азаренко 4 января проведет свой стартовый матч на турнире WTA в австралийской Аделаиде. Белоруска сыграет с представительницей Испании -четвертой сеяной Паулой Бадосой. Для Виктории это принципиальная соперница. В финале Индиан-Уэллс - 2021 именно Бадоса не позволила Азаренко взять трофей. Теннисистки появятся на центральном корте ориентировочно в 13:00. Прямая трансляция на"Беларусь 5 интернет".
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