Азаренко сыграет с Мертенс в 1/4 финала US Open

Удастся ли Виктории Азаренко продолжить победную серию и выйти в полуфинал US Open? Сегодня вечером по минскому времени белоруска в четвертьфинале турнира в США сыграет с 18-й ракеткой мира бельгийкой Элизе Мертенс. К слову, ранее теннисистки на кортах в официальных матчах ни разу не пересекались. Добавим, что в обновленном рейтинге WTA Азаренко как минимум поднимется на 23-ю строчку, но все знают, что Виктория настроена только на максимум.