Азаренко уступает Серене Уильямс, Саснович покидает соревнования, Соболенко продолжает борьбу

Битва экс-первых ракеток мира завершается не в пользу белоруски. Виктория Азаренко во втором круге турнира категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе уступает хозяйке кортов Серене Уильямс. Противостояние с громкой афишей завершилось в двух сетах - 5:7, 3:6.



Покидает соревнования и Александра Саснович. Вторая ракетка Беларуси в упорном противостоянии проигрывает Катерине Козловой из Украины: 4:6, 6:2, 0:6. Ближайшей ночью свой стартовый матч проведет Арина Соболенко. 9-й номер мирового рейтинга будет противостоять австралийке Айле Томлянович. Встреча начнется не раньше 22 часов.



Продолжает борьбу Соболенко и в парном разряде, где с бельгийкой Элизе Мертенс завтра поспорит за выход в четвертьфинал. А вот Лидия Морозова и японка Шуко Аояма не смогли пробиться в 1/8-ю финала, в двух сетах уступив тайваньскому тандему Хао Чин Чань - Ю Чань - 2:6, 3:6.