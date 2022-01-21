68 минут - и Виктория Азаренко в 1/8 финала Australian Open. Белоруска без особого труда обыграла представительницу Украины Элину Свитолину 6:0, 6:2. Азаренко сделала 4 эйса и допустила 1 двойную ошибку. Соперником по 1/8 у Виктории будет победитель встречи Барбара Крейчикова - Елена Остапенко.