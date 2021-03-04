ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Азаренко в четвертьфинале турнира в Дохе сыграет против Свитолиной

Виктория Азаренко сегодня в четвертьфинальном поединке теннисного турнира в Дохе померяется силами с 5-й ракеткой мира Элиной Свитолиной - в Катаре она получила первый номер посева. Белоруска и украинка в официальных матчах пересекались трижды. Последний раз - почти два года назад, и во всех случаях неизменно побеждала наша спортсменка. В Дохе Азаренко уже переиграла Светлану Кузнецову и Лауру Зигемунд, а Свитолина, пропустив первый круг, во втором была сильнее Мисаки Дои. "Беларусь 5" ведет прямые трансляции с катарских кортов.

Саснович в 1/8 финала турнира в Лионе сыграет против Бюрель

Матч 1/8 финала турнира в Лионе проведет сегодня и еще одна белоруска. Александре Саснович предстоит впервые в карьере сыграть против 218-го номера мирового рейтинга - француженки Клары Бюрель.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все