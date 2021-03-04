Азаренко в четвертьфинале турнира в Дохе сыграет против Свитолиной

Виктория Азаренко сегодня в четвертьфинальном поединке теннисного турнира в Дохе померяется силами с 5-й ракеткой мира Элиной Свитолиной - в Катаре она получила первый номер посева. Белоруска и украинка в официальных матчах пересекались трижды. Последний раз - почти два года назад, и во всех случаях неизменно побеждала наша спортсменка. В Дохе Азаренко уже переиграла Светлану Кузнецову и Лауру Зигемунд, а Свитолина, пропустив первый круг, во втором была сильнее Мисаки Дои. "Беларусь 5" ведет прямые трансляции с катарских кортов.