Азаренко зачехляет ракетку на престижном теннисном турнире в Майами серии WTA 1000

Виктория Азаренко покидает престижный теннисный турнир в Майами серии WTA1000. Призовой фонд местных соревнований почти 9 миллионов долларов. В третьем круге белоруска уступила представительнице Польши - Магде Линетт - 6:7, 6:2, 4:6. Таким образом, до третьего раунда добралась лишь первая ракетка Беларуси Арина Соболенко. Ближайшей ночью она встретится с чешкой Марией Боузковой.