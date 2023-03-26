ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Азаренко зачехляет ракетку на престижном теннисном турнире в Майами серии WTA 1000

Виктория Азаренко покидает престижный теннисный турнир в Майами серии WTA1000. Призовой фонд местных соревнований почти 9 миллионов долларов. В третьем круге белоруска уступила представительнице Польши - Магде Линетт - 6:7, 6:2, 4:6. Таким образом, до третьего раунда добралась лишь первая ракетка Беларуси Арина Соболенко. Ближайшей ночью она встретится с чешкой Марией Боузковой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все