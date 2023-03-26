3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Азаренко зачехляет ракетку на престижном теннисном турнире в Майами серии WTA 1000
Виктория Азаренко покидает престижный теннисный турнир в Майами серии WTA1000. Призовой фонд местных соревнований почти 9 миллионов долларов. В третьем круге белоруска уступила представительнице Польши - Магде Линетт - 6:7, 6:2, 4:6. Таким образом, до третьего раунда добралась лишь первая ракетка Беларуси Арина Соболенко. Ближайшей ночью она встретится с чешкой Марией Боузковой.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов