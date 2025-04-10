Ажиотаж у касс "Минск-Арены" - в продажу поступили билеты на матчи "Динамо"

Столичная хоккейная команда "Динамо" сыграет впервые в своей истории во втором раунде Кубка Гагарина. И такое событие с приставкой "супер", разумеется, вызывает повышенный ажиотаж у болельщиков хоккея.

Так, первый болельщик пришел к "Минск-Арене" в 5:10. Несмотря на минус 3 на термометре и сильный ветер, очередь растянулась на десятки метров вдоль спорткомплекса. И все это, чтобы увидеть лично матчи "Динамо" в плей-офф. Вот она, народная любовь.

Разумеется, место добрым поступкам найдется у наших болельщиков. Всегда тем, кто приходил с грудничками за билетами сегодня утром, место уступали. Вне очереди.

Яркая и уверенная в итоге победа над ЦСКА еще больше сплотила болельщиков "Динамо" - 4:2. Напомним, наши парни прошли в первом раунде "армейцев" Москвы. Отсюда растут и надежды у болельщиков на еще больший триумф уже в этом сезоне.

Вся Беларусь собирается, чтобы болеть. Весь Минск, вон, вырывают билеты, поэтому, судя по тому, как домашние матчи мы всегда выигрываем, то наша поддержка им очень помогает.