3.64 BYN
3.16 BYN
3.50 BYN
Ажиотаж у касс "Минск-Арены" - в продажу поступили билеты на матчи "Динамо"
Столичная хоккейная команда "Динамо" сыграет впервые в своей истории во втором раунде Кубка Гагарина. И такое событие с приставкой "супер", разумеется, вызывает повышенный ажиотаж у болельщиков хоккея.
Так, первый болельщик пришел к "Минск-Арене" в 5:10. Несмотря на минус 3 на термометре и сильный ветер, очередь растянулась на десятки метров вдоль спорткомплекса. И все это, чтобы увидеть лично матчи "Динамо" в плей-офф. Вот она, народная любовь.
Разумеется, место добрым поступкам найдется у наших болельщиков. Всегда тем, кто приходил с грудничками за билетами сегодня утром, место уступали. Вне очереди.
Яркая и уверенная в итоге победа над ЦСКА еще больше сплотила болельщиков "Динамо" - 4:2. Напомним, наши парни прошли в первом раунде "армейцев" Москвы. Отсюда растут и надежды у болельщиков на еще больший триумф уже в этом сезоне.
Вся Беларусь собирается, чтобы болеть. Весь Минск, вон, вырывают билеты, поэтому, судя по тому, как домашние матчи мы всегда выигрываем, то наша поддержка им очень помогает.
Первый домашний поединок второго раунда Кубка Гагарина против челябинского "Трактора" "Динамо" проведет 16 апреля, а второй домашний поединок нашей команды состоится 18 апреля. Матчи стартуют в 19:30.