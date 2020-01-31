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"Баффало Сэйбрз" на своем льду проиграл клубу "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Гости победили во встрече со счетом 3:1. В составе канадского клуба шайбы забросили Илья Ковальчук, Томаш Татар и вернувшийся из лазарета Брэндон Галлахер. "Монреаль" одержал третью победу в четырех последних матчах. "Баффало" потерпел третье поражение кряду.

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