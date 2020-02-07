"Барселона" и "Реал" покидают Кубок Короля

Никто из фаворитов испанского Кубка Короля не смог подтвердить свой статус в четвертьфиналах. Накануне турнир покинули "Барселона" и "Реал". Каталонцев в Бильбао выбил "Атлетик", оформив гол на 3-й компенсированной к матчу минуте - 1:0. "Сливочным" же не хватило и трех голов в ворота "Реал Сосьедада". Виктория 4:3 вывела бело-голубых в полуфинал.



