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"Барселона" и "Реал" впервые за 17 лет сыграли 0:0

Удивительные вещи происходят и в мире большого спорта

"Барселона" и "Реал" впервые за 17 лет сыграли 0:0. "Какая боль!" - повторяют болельщики.

Матч изначально планировался на 26 октября, но состоялся 18 декабря. Встречу перенесли из-за акций протеста в Каталонии - регион продолжает активно бороться за отделение от Испании. Но первый Эль-Класико нынешнего сезона все равно не обошелся без уличных провокаций: поджоги, камни, столкновения с полицией, 60 раненых, с десяток задержанных.

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Не оставляет попытки претендовать на свою независимость и Шотландия

После досрочных парламентских выборов в Великобритании Эдинбург адресовал новому британскому Кабинету законное требование о своем праве на проведение повторного референдума о независимости региона.

Но в тот же день шотландцы получили жесткий отказ. Это внесет "настоящую сумятицу" и подорвет убедительные результаты референдума 2014 года, заявили в правительстве.

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