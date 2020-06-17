"Барселона" - лидер чемпионата Испании

В Испанской Ла Лиге играть еще много и чемпионская гонка здесь более непредсказуемая. "Барселона" в матче 29 тура на "Камп Ноу" одолела "Леганес", 2:0. Второй мяч с пенальти забил Лионель Месси. Каталонцы лидируют, на пять очков опережая "Реал", но у "сливочных" игра в запасе.



