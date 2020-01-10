"Барселона" не сыграет в финале Суперкубка Испании

Турнир в коммерческих целях проходит в Саудовской Аравии и включает полуфиналы. В первом "Реал"выбил "Валенсию", 3:1. А вот во втором каталонцам не помогли голы Месси и Гризмана. 3:2 - победа "Атлетико". Мадридский финал пройдет в воскресенье.



