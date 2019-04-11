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"Барселона" - "Манчестер" - 1:0, "Аякс" - "Ювентус" - 0:0. Четвертьфиналисты готовятся к реваншам в Лиге чемпионов

"Барселона" побеждает "Манчестер Юнайтед" в гостевом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов на "Олд Траффор". Каталонцы забили после рикошета от Люка Шоу 1:0 и увезли домой минимальную викторию. В Амстердаме местный "Аякс" сумел отыграться в первом поединке четвертьфинала против "Ювентуса". Криштиану Роналду открыл счет в концовке первого тайма, но в начале второго Давид Нерес паритет восстановил. 1:1 итог встречи. Ответные игры в этих парах пройдут 16 апреля.

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематическиеобзоры Лиги чемпионов УЕФАна телеканале"Беларусь 5"и"Беларусь 5. Интернет".

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