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65 евро за майку "Барселоны". Клуб объявил об инициативе "Мы все играем"

В преддверии возобновления чемпионата Испании по футболу "Барселона" объявила об инициативе "Мы все играем". С этой надписью будет выпущено 15 000 футболок к матчу против мадридского "Атлетико". Часть вырученных средств пойдет в благотворительный фонд клуба, а далее - на борьбу с негативным воздействием на социально-экономическую жизнь пандемии коронавируса. Майки будут продаваться через сайт клуба, цена - 65 евро.

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