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"Барселона" побеждает "Атлетик" в 31-м туре чемпионата Испании по футболу

На "Камп Ноу" каталонцы не без проблем справились с "Атлетиком" из Бильбао 1:0. С передачи Месси Иван Ракитич отличился. В турнирной таблице сине-гранатовые на три балла опережают "Реал", сливочные сегодня сыграют против "Мальорки".

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