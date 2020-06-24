"Барселона" побеждает "Атлетик" в 31-м туре чемпионата Испании по футболу

На "Камп Ноу" каталонцы не без проблем справились с "Атлетиком" из Бильбао 1:0. С передачи Месси Иван Ракитич отличился. В турнирной таблице сине-гранатовые на три балла опережают "Реал", сливочные сегодня сыграют против "Мальорки".



