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"Барселона" подтвердила переход Ивана Ракитича в "Севилью"

"Барселона" подтвердила переход полузащитника Ивана Ракитича в "Севилью" на официальном сайте. Сумма трансфера составит 10,5 млн евро. Завтра клуб проведет прощальную церемонию. Новый сезон Ла Лиги стартует 13 сентября.

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