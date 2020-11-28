"Барселона" терпит сенсационное поражение

Сенсация во французскомВийербане. Один из аутсайдеров баскетбольной Евролиги - местный АСВЕЛ -побеждает лидера - "Барселону". До этой встречи каталонцы уступилилишь в одной из 9 - накануне же, хоть и считались явным фаворитом, но не смоглипобедить ни в одной четверти! АСВЕЛ сильнее - 80:68, тем не менее, "блауграна"остается первой и еще имеет игру в запасе.