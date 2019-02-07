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"Барселона" уходит от поражения в очередном Суперклассико

"Блауграна" встретилась с "Реалом" на "Камп Ноу" в полуфинале Кубка Испании, это была первая игра. Полузащитник “сливочных” Лукас Васкес открыл счет уже на 6-й минуте, за хозяев же в середине второго тайма ответил Малком. Бразилец забивает в первом же матче против "галактикос" и приносит своей команде ничью 1:1. Ответная встреча пройдет 27 февраля на "Сантьяго Бернабеу".

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