"Барселона" уходит от поражения в очередном Суперклассико

"Блауграна" встретилась с "Реалом" на "Камп Ноу" в полуфинале Кубка Испании, это была первая игра. Полузащитник “сливочных” Лукас Васкес открыл счет уже на 6-й минуте, за хозяев же в середине второго тайма ответил Малком. Бразилец забивает в первом же матче против "галактикос" и приносит своей команде ничью 1:1. Ответная встреча пройдет 27 февраля на "Сантьяго Бернабеу".