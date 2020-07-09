"Барселона" в погоне за "Реалом"

"Барселона" дома победила "Эспаньол" в матче 35-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч забил Луис Суарес. "Барселона" с 76-ю очками идет второй в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Реала" на один балл, однако у "сливочных" есть игра в запасе. "Королевский клуб" в пятницу встретится с "Алавесом". "Эспаньол" с 24-мя пунктами в активе на последнем месте табеля.



