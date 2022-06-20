"Барселона" выиграла Лигу чемпионов по гандболу

Белорусские гандболисты остановились в шаге от победы в розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов. Накануне в финальном поединке Барселона завоевала трофей, обыграв в серии послематчевых бросков польский "Виве", в котором выступают белорусы Кулеш и Королек. Для каталонцев подобный успех уже 11-й в истории. Королек же признан MVP финального поединка. Бронзовым призером стал немецкий "Киль".