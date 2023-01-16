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"Барселона" выиграла Суперкубок Испании по футболу
"Барселона" на классе выиграла Суперкубок Испании и завоевала первый трофей в эпоху, когда клубом руководит на тренерском мостике Хави.
К перерыву каталонцы создали неплохой задел, забив дважды в ворота "Реала". Гави с передачи Левандовски и Левандовски с передачи Гави. Во втором тайме Педри увеличил преимущество "Барсы". Звезда Мадрида Карим Бензема, который провел невыразительный поединок, гол престижа забил на 93-й минуте - 3:1.
У сине-гранатовых в биографии 14 Суперкубков, это рекорд.
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