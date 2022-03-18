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"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги Европы по футболу
"Барселона" продолжает борьбу за победу во втором по значимости клубном турнире Старого Света - Лиге Европы. После ничьей 0:0 на "Камп Ноу" накануне дружина Хави, пропустив первой, сумела переломить ход поединка против "Галатасарая" и выйти в четвертьфинал. На точный удар Маркао ответили Педри и Обамеянг. 2:1 - "Барселона" сильней.
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