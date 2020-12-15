Баскетбол. Лига чемпионов. "Цмокі" принимают "Хапоэль"

Баскетбольная Лига чемпионов снова в Минске! В четвертом туре группового этапа турнира столичные "Цмокі" принимают израильский "Хапоэль". В середине ноября "драконы", к слову, победили оппонента на выезде и смогли подняться на второе место в квартете С. И в случае успеха сегодня как минимум сохранят эту же позицию. В плей-офф турнира пробьются две лучшие команды четверки, выше нас пока только греческий АЕК. Прямая трансляция встречи "Цмокі" - "Хапоэль" в 20:25 на "Беларусь 5".