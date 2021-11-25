3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Баскетбол на "Беларусь 5" - Беларусь против Турции
За стартом мужской сборной Беларуси по баскетболу в европейской квалификации на чемпионат мира - 2023 будем следить 25 ноября в прямом эфире на "Беларусь 5". Баскетболисты нашей команды, в том числе приехавший из испанского "Сан-Пабло Бургоса" Максим Салаш, выйдут на паркет минского Дворца спорта в 19:30 и сыграют против Турции.
28 ноября запланирована игра против Греции на выезде
Отметим, что чемпионат мира в 2023 году впервые пройдет более чем в одной стране - Индонезия, Япония и Филиппины примут лучшие команды планеты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов