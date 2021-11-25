Баскетбол на "Беларусь 5" - Беларусь против Турции

За стартом мужской сборной Беларуси по баскетболу в европейской квалификации на чемпионат мира - 2023 будем следить 25 ноября в прямом эфире на "Беларусь 5". Баскетболисты нашей команды, в том числе приехавший из испанского "Сан-Пабло Бургоса" Максим Салаш, выйдут на паркет минского Дворца спорта в 19:30 и сыграют против Турции.