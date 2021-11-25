ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Баскетбол на "Беларусь 5" - Беларусь против Турции

За стартом мужской сборной Беларуси по баскетболу в европейской квалификации на чемпионат мира - 2023 будем следить 25 ноября в прямом эфире на "Беларусь 5". Баскетболисты нашей команды, в том числе приехавший из испанского "Сан-Пабло Бургоса" Максим Салаш, выйдут на паркет минского Дворца спорта в 19:30 и сыграют против Турции.


28 ноября запланирована игра против Греции на выезде
Отметим, что чемпионат мира в 2023 году впервые пройдет более чем в одной стране - Индонезия, Япония и Филиппины примут лучшие команды планеты.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все