Баскетбол. Преквалификация ЧМ-2023. Оставшиеся матчи белорусы проведут на Кипре

Оставшиеся два матча преквалификации чемпионата мира по баскетболу 2023года сборная Беларуси проведет на Кипре. Именно здесь пройдут заключительныеигры группы А с 18 по 20 февраля. В соперниках у нашей команды будут албанцы ипортугальцы. Напомним, белорусы уже завоевали путевку в основной отборочныйраунд.