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Баскетбол. Преквалификация к чемпионату мира - 2023. Беларусь обыгрывает Албанию

Баскетболисты сборной Беларуси в Португалии обыграли команду Албании в рамках преквалификации чемпионата мира 2023 года. Все вопросы о победителе парни Ростислава Вергуна сняли еще во второй четверти, которую они выиграли с разницей в плюс 17. Итоговый счет в матче - 90:50. Наша сборная лидирует в турнирной таблице группы А. 28 ноября Беларусь сыграет с Кипром.

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