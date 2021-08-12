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Баскетбол: россиянин Алексей Швед подписал контракт с ЦСКА

Один из лучших российских защитников в истории Алексей Швед подписал контракт с московским ЦСКА, в котором ранее играл с 2005 по 2021 год и становился в 2008 году победителем Евролиги. 32-летний баскетболист последние 6 лет защищал цвета подмосковных "Химок", однако, как известно, те пропустят сезон в Единой лиге ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий. Контракт Шведа с "армейцами" будет действовать по схеме 1+1.

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