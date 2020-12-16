Баскетбол. "Цмокі-Мінск" уступают в Лиге чемпионов

В напряженной концовке минские "Цмокі"в рамках группового раунда Лиги чемпионов проигрывают израильском "Хапоэлю". Проигрывая два очка за 20 секунд до завершения встречи, белорусы потеряли мяч в выигрышной ситуации. В итоге победа в пользу гостей 75:71. В турнирной таблице "драконы" вторые.