Баскетболист Д. Кларк стал игроком "Цмокi-Мiнск"

Столичные "Цмокi" усиливают свой состав. Стан "драконов" пополнил разыгрывающий Дейсон Кларк. Минский клуб и американский баскетболист подписали договор на период с функцией трайаут. Соглашение рассчитано на месяц. С 2019-го по 2021-й Дейсон Кларк выступал в Италии, где играл за "Варезе" в серии А, и за "Торино" в серии А2. Карьеру же в Европе после американского этапа разыгрывающий начал в 2012 году.