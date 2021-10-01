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Баскетболист Д. Кларк стал игроком "Цмокi-Мiнск"
Столичные "Цмокi" усиливают свой состав. Стан "драконов" пополнил разыгрывающий Дейсон Кларк. Минский клуб и американский баскетболист подписали договор на период с функцией трайаут. Соглашение рассчитано на месяц. С 2019-го по 2021-й Дейсон Кларк выступал в Италии, где играл за "Варезе" в серии А, и за "Торино" в серии А2. Карьеру же в Европе после американского этапа разыгрывающий начал в 2012 году.
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