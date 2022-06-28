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Баскетболист Даниил Коско продолжит выступать за "Цмокі-Мінск"
Бронзовый призер Кубка мира среди юношей (U-18) по баскетболу 3х3 Даниил Коско продолжит выступать за минских "цмокаў" в сезоне 2022/2023, сообщает пресс-служба команды. В минувшем сезоне он сыграл за столичный клуб 10 игр в Единой лиге ВТБ, в которых провел на площадке 13,21 минуты, набрав при этом 2 очка и совершив 1,3 подбора.
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