Баскетболист Евгений Белянков покидает "Цмокі"

MVP чемпионата Беларуси минувшего сезона покидает "Цмокi". Евгений Белянков по окончании контракта распрощался с чемпионами Беларуси. О новом клубе баскетболиста не сообщается. Белянков перешел в основной состав "драконов" в 2019 году из резерва и с тех пор являлся одним из самых результативных игроков команды на протяжении нескольких сезонов.