ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Баскетболистки юниорской сборной Беларуси разгромили сборную Норвегии

Юниорки играют свой турнир в Австрии. После трех игр белоруски возглавляют свою группу. Накануне разгромлена Норвегия, 94:34. Завтра игра с Косово. Победа фактически гарантирует место в плей-офф. В дивизион А поднимутся призеры турнира.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все