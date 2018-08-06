Баскетболистки юниорской сборной Беларуси разгромили сборную Норвегии

Юниорки играют свой турнир в Австрии. После трех игр белоруски возглавляют свою группу. Накануне разгромлена Норвегия, 94:34. Завтра игра с Косово. Победа фактически гарантирует место в плей-офф. В дивизион А поднимутся призеры турнира.