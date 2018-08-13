Баскетболистки юниорской сборной Беларуси заняли второе место во втором дивизионе чемпионата Европы, который завершился в Австрии. В финальном поединке турнира наши 18-летние девушки уступили со счетом 71:86 сверстницам из Литвы. До этого белоруски одержали 7 викторий подряд и завоевали путевку в элитный дивизион.