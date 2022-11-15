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Баскетболисты "Голден Стэйт Уорриорз" разгромили "Сан-Антонио Сперс"

Действующий чемпион НБА "Голден Стэйт" 15 ноября разгромил "Сан-Антонио" со счетом 132:95.

Теперь "Голден Стэйт" занимает 10-е место в таблице Западной конференции, "Сан-Антонио" - на 12-й строчке.

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