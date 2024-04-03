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Баскетболисты "Минска" сыграют предпоследний домашний матч против "Автодора"

Вновь ожидаются полные трибуны. Баскетболисты "Минска" проведут предпоследний домашний матч в Единой лиге ВТБ. Парни Алексея Суховецкого встретятся с саратовским "Автодором". На минувшей неделе столичная дружина на своей площадке завоевала первую победу в сезоне, обыграв "Астану".

Помогут ли "Минску" родные стены и в этот раз? Прямую трансляцию поединка покажет телеканал "Беларусь 5". Начало в 18:15.

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