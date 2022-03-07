Баскетболисты "Цмокі-Мінск" крупно уступили "Униксу"

"Цмокі" крупно уступают лидеру регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Казани "Уникс" не оставил "драконам" шансов, выиграв все четверти, итог же 98:56. Трипл дабл в составе россиян оформил Хезонья - 25 очков, 12 подборов и столько же результативных передач. У белорусов 12 пунктов у Борисевича.



После 11-ти игр "Цмоки" лишь с одной победой на последнем месте в турнирной таблице.