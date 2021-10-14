Баскетболисты "Цмокі-Мінск" в овертайме обыграли греческий "Перистери" в матче 1-го тура группового раунда Кубка ФИБА

"Цмокі-Мінск" в овертайме обыграли греческий "Перистери" в матче 1-го тура группового раунда Кубка ФИБА - 87:85. Минчане перед началом четвертой четверти вели с перевесом в 14 очков, но гости смогли перевести игру в дополнительный период. Сегодня в Молодечно в еврокубках стартует женский "Горизонт".