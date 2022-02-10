Баскетбольная команда "Цмокі-Мінск" сыграет с "Енисеем"

Баскетболисты столичных "Цмоков" после долгой паузы сегодня продолжат выступление в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ! В гости к белорусам пожаловал "Енисей" из Красноярского края. Декабрьский поединок выдался напряженным между этими командами, тогда победили россияне 86:79. Удастся ли нашей команде взять реванш, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 19:00.