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Баскетбольный эксперт Владимир Гомельский дал интервью Агентству теленовостей

20 лет белорусский баскетбол не готовит игроков высокого класса. И профильной федерации необходимо сделать акцент на популяризации вида спорта, прежде всего. Такого мнения придерживается знаменитый баскетбольный эксперт Владимир Гомельский, который дал интервью Агентству теленовостей. Подробности сегодня в программе "День спорта" в рамках "Панорамы".

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