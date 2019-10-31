Баскетбольный эксперт Владимир Гомельский дал интервью Агентству теленовостей

20 лет белорусский баскетбол не готовит игроков высокого класса. И профильной федерации необходимо сделать акцент на популяризации вида спорта, прежде всего. Такого мнения придерживается знаменитый баскетбольный эксперт Владимир Гомельский, который дал интервью Агентству теленовостей. Подробности сегодня в программе "День спорта" в рамках "Панорамы".