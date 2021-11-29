Баскетбольный клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Детройт Пистонс"

"Лос-Анджелес Лейкерс" выходит на нейтральный баланс побед и поражений в НБА, благодаря виктории минувшей ночью над "Детройтом" 110:106. Лебро Джеймс самый результативный - в его активе 33 очка 9 передач и 5 подборов."Голден Стейт" одержал уже восьмую победу подряд, одолев "Лос-Анджлеес Клипперс" в гостях - 105:90.