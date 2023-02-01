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Баскетбольный клуб "Минск" начинает второй этап розыгрыша Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб "Минск" в Казахстане начинает второй этап розыгрыша Единой лиги ВТБ. Местная "Астана" - первый соперник белорусов в борьбе за место в плей-офф. Отметим, что 6 команд из второй части турнирной таблицы оспорят две путевки в нокаут-раунд. По итогам первого этапа баскетболисты "Минска" одержали всего одну победу при 21-м поражении и попробуют реабилитироваться сейчас.
Прямая трансляция поединка начнется в 16:50 на телеканале "Беларусь 5".
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