Баскетбольный клуб "Минск" начинает второй этап розыгрыша Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб "Минск" в Казахстане начинает второй этап розыгрыша Единой лиги ВТБ. Местная "Астана" - первый соперник белорусов в борьбе за место в плей-офф. Отметим, что 6 команд из второй части турнирной таблицы оспорят две путевки в нокаут-раунд. По итогам первого этапа баскетболисты "Минска" одержали всего одну победу при 21-м поражении и попробуют реабилитироваться сейчас.