ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Баскетбольный клуб "Минск" в 14-й раз выиграл Кубок Беларуси

Защитник Владислав Близнюк - MVP "Финала четырех" Кубка Беларуси по баскетболу. Накануне его "Минск" в четырнадцатый раз в истории взял заветный трофей. С 2009 года команде нет равных внутри страны.

В решающем матче 77:63 столичные были сильнее команды "Гродно-93", бронзовые медали у "Борисфена", могилевчане взяли верх над "Рубоном" - 75:66.

А "Минск" уже в новом году продолжит выступление в Единой лиге ВТБ. 4 января принимаем действующего чемпиона турнира - "Зенит".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все