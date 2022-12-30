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Баскетбольный клуб "Минск" в 14-й раз выиграл Кубок Беларуси
Защитник Владислав Близнюк - MVP "Финала четырех" Кубка Беларуси по баскетболу. Накануне его "Минск" в четырнадцатый раз в истории взял заветный трофей. С 2009 года команде нет равных внутри страны.
В решающем матче 77:63 столичные были сильнее команды "Гродно-93", бронзовые медали у "Борисфена", могилевчане взяли верх над "Рубоном" - 75:66.
А "Минск" уже в новом году продолжит выступление в Единой лиге ВТБ. 4 января принимаем действующего чемпиона турнира - "Зенит".
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