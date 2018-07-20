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Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" подписал контракт с американским разыгрывающим Стефаном Муди

В прошлом сезоне 24-летний снайпер выступал в Греции за "Ретимно", набирая по 15 очков, два целых два десятых подбора в среднем за игру. Муди является воспитанником Университета Миссисипи.

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