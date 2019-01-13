Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" примет эстонский "Калев"

Одержать первую победу в году. Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" на своей площадке примет эстонский "Калев" в 12-ом для себя матче регулярного сезона Единой Лиги ВТБ. В составе соперника выступает белорус Максим Салаш. Команда в одной победе от зоны плей-офф. "Цмокі" же пока 13-ые. Отметим, команды встречались в Минске четыре раза. Все игры оставались за белорусами. Чем завершится очередное противостояние? Ответ в трансляции, которая начнется в 15:10 на "Беларусь 5".