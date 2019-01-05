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Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" сегодня проведет первую игру в новом году в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" на домашней площадке сегодня проведет первую игру в новом году в Единой лиге ВТБ. В соперниках - саратовский "Автодор". Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5". Начало в 15:20. Статистика личных встреч - 7:2 в пользу гостей. В турнирной таблице "Автодор" - 8-й, "Цмокі" - 13-е.
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